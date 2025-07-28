"Хочу прямо зараз побачити, як Усик завершить кар'єру, поки він перебуває на вершині світу. Його тіло прийняло багато ударів, йому виповнилося 38 років. Якщо Олександр продовжить виходити на ринг, це може закінчитися сумно, коли голодний і молодий лев домінуватиме над зношеним українцем.

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Я хочу запам'ятати Усика, як найвидатнішого боксера в історії, тому що він довів це багато разів. Я хочу, щоб він повісив рукавички на цвях і пішов непереможеним. Я знаю, що на нього чекають величезні гроші і гучні бої – це спокуса для будь-кого.

Якщо Олександр ухвалить рішення битися далі, я не зможу його звинуватити в чомусь. Він продовжує домінувати над суперниками, але я боюся побачити, як втомлений і зношений Усик програватиме", – сказав Гарсія у коментарі BoxingScene.

Нагадаємо, Роберт Гарсія був визнаний найкращим тренером 2024 року. Серед його підопічних тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіса та чемпіон у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес.

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