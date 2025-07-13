У ніч на 13 липня в американському Нешвіллі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 70. Головною подією вечора став бій у важкій вазі між американцем Дерріком Льюїсом та бразильцем Таллісоном Тейшейрою (8-0).

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Льюїс здолав свого суперника вже на першій хвилині бою, а після поєдинку почав яскраво святкувати перемогу. Спочатку американець почав показувати жести в бік суперника та його кутка. Потім зняв шорти, розмахував ними та кинув їх у вболівальників.

Під час оголошення переможця двобою Льюїс на кілька секунд зняв труси та показав глядачам свої сідниці. Боєць взяв телефон у президента UFC Дейни Уайта та поговорив із президентом США Дональдом Трампом. Під час інтерв'ю після поєдинку Дерріка запитали, кого він хоче бачити своїм наступним суперником, Льюїс відповів, що свою дружину.

До слова, перед поєдинком Льюїс посідав 9-те місце у рейтингу важкої ваги, Таллісон Тейшейра перебував на 12-й позиції.

️ Daniel Cormier: “What do you want next?”



️ Derrick Lewis: “I want my wife next. It’s gonna be a lot of ground and pound.” #UFCNashvillepic.twitter.com/eVf7aLcuoz — Championship Rounds (@ChampRDS) July 13, 2025

WOW: President Trump called Dana White in the octagon to speak to UFC heavyweight legend Derrick Lewis immediately after his TKO victory over Tallison Teixeira pic.twitter.com/WBVGg1nvWs — Overton (@overton_news) July 13, 2025

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