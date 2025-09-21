Ботсвана вперше в історії Африки виграла чемпіонат світу в естафеті 4x400 м – фіаско США на фініші
Завершилася естафета 4x400 м на чемпіонаті світу.з легкої атлетики. Хто посів призові місця – читайте в цій новині на "Футбол 24+".
Ботсвана стала першою африканською збірною у чоловічій естафеті, яка здобула перемогу на дистанції у 4x400 м на чемпіонатах світу.
Магучіх неочікувано розділила третє місце у фіналі ЧС-2025 – сенсаційна конкурентка побила рекорд життя
Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики, естафета 4x400 м, чоловіки
1. Ботсвана – 2.57,76 хв
2. США – 2.57,83 хв
3. ПАР – 2.57,83 хв
Збірна Сполучених Штатів Америки перервала свою серію з 3-х перемог поспіль на чемпіонатах світу в естафеті 4x400 серед чоловіків, ставши лише другою.
Фінальний забіг відбувався за сильної зливи. Американці тримали лідерство майже до кінця дистанції. Проте на останніх метрах переможець ЧС-2025 на 400 м Бусанг Кебінатшіпі з Ботсвани обігнав триразового олімпійського чемпіона Рея Бенджаміна. Таким чином африканець приніс своїй країні історичне золото.
Ще один українець безславно завершив виступи на ЧС з легкої атлетики – не потрапив навіть у півфінал відбору