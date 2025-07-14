Бостон провів проти Нью-Йорка другу зустріч чемпіонату Літньої ліги НБА, який проходить у Лас-Вегасі. Результат та звіт – читайте у цій новині "Футбол 24+".

Літня ліга НБА, груповий турнір

Бостон – Нью-Йорк – 94:81 (27:18, 15:12, 29:23, 23:28)

Шульга допоміг Бостону стартувати з перемоги у Літній лізі НБА

"Кельти" одразу зробили заявку на перемогу у зустрічі, вигравши першу чверть. Надалі вони методично нарощували свою перевагу. Вона на велику перерву становила 12 очок (42:30), а після третьої чверті була 18 пунктів (71:53). Лише після цього гравці Бостону оберти трошки зменшили, що дозволило Нью-Йорку виграти завершальну частину гри.

94:81 – бостонці з українцем Максимом Шульгою перемогли вдруге у Літній лізі НБА. У першому матчі вони здолали Мемфіс з рахунком 92:78.

Шульга приніс команді 7 очок та зробив дві передачі, на майданчику він провів 21 хвилину 32 секунди. Максим завершив матч з показником "+/-", який становить 16.

У ніч на 15 липня Бостон проведе наступний поєдинок турніру – проти Маямі, який має у пасиві дві поразки у двох зустрічах.

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