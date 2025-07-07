Звільнення Хорнера з посади керівника команди Ред Булл, розглядається босами австрійського концерну, інформує Gpblog, посилаючись на джерела всередині компанії.

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Не є секретом, що чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен наразі є прихильником обмеження влади Хорнера або й зовсім його відходу. Проти беззмінного керівника команди Ред Булл і постійні конфлікти навколо його персони, які дуже набридли компанії.

Також боси Ред Булл незадоволені тим, що команда посідає лише четверте місце в Кубку конструкторів і після Гран-прі Великої Британії від першої трійки відстає досить серйозно.

Утім, джерело повідомляє, що наприкінці сезону-2025 з Ред Булл з великою часткою ймовірності може піти Ферстаппен. І звільнення Хорнера не дасть гарантії збереження в лавах команди нідерландського гонщика.

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