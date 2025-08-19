"Льюїс провів 18 років у тому самому середовищі. Макларен тоді був тісно пов’язаний із Мерседес, потім він перейшов у сам Мерседес – англійська команда, ті ж самі мотористи, та сама культура. Ми ж наївно вважали, що він одразу все візьме під контроль.

Візьміть Карлоса Сайнса – за вісім років він виступав за Торо Россо, Рено, Макларен, Феррарі йі тепер Вільямс. Він звик адаптовуватися. У Льюїса такого досвіду не було.

Це ми недооцінили. Лише після чотирьох-п’яти гонок він почав почуватися впевненіше. У Канаді, Іспанії, Великій Британії, Австрії – він уже був на рівні", – цитує Вассера GPblog.

Нагадаємо, після 14-ти етапів Хемілтон йде у загальній класифікації пілотів на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 109 очок.

