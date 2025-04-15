Семен Новіков, який прийняв громадянство Болгарії у 2023 році, залишився незадоволений, коли його попросили спілкуватися державною мовою.

Попри перемогу на Олімпіаді в Парижі, Семен Новіков зустрівся з труднощами в Болгарії, повідомляє BTN News.

Українські борці виступили у перших медальних фіналах чемпіонату Європи-2025 – відомі результати

Після зміни громадянства борець в греко-римському стилі потрапив у мовний скандал через рішення керівництва Болгарської федерації боротьби зобов'язати спортсменів розмовляти виключно державною мовою.

Новіков виступив з різкою критикою цієї постанови.

"Якщо я хочу розмовляти українською, англійською чи російською – я буду це робити. Жодні етичні правила не вплинуть на моє рішення. Якщо ви вирішуєте, як мені спілкуватися з батьками або якою мовою писати в соціальних мережах, то це не федерація боротьби, а щось інше. Ми борці й повинні боротися та показувати результат, а не говорити про якісь дурниці", – заявив колишній український борець.

Беленюк "вколов" Ковтуна на тлі зміни громадянства і навів приклад росіянина: "Ніхто не прийшов зустрічати в аеропорту"