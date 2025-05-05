Бондарев фінішував другим у гонці Формули-4 серед новачків – українець став восьмим у загальному заліку
16-річний гонщик італійської команди Prema Racing Олександр Бондарев знову піднявся на подіум після гонки в Мізано.
Пілот Формули-4 Олександр Бондарев посів друге місце серед новачків у гонці в італійському Мізано.
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Серед усіх гонщиків українець фінішував восьмим, хоча стартував з одинадцятої позиції.
Після чотирьох заїздів першого етапу Формули-4 Бондарев йде десятим в загальній таблиці та перебуває на четвертому місці в заліку новачків сезону.
Команда українця Prema Racing впевнено тримає лідерство в Кубку конструкторів з грандіозним відривом у понад 100 очок від другого місця.
Наступний етап Формули-4 відбудеться з 24 по 25 травня.
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