16-річний гонщик італійської команди Prema Racing Олександр Бондарев знову піднявся на подіум після гонки в Мізано.

Пілот Формули-4 Олександр Бондарев посів друге місце серед новачків у гонці в італійському Мізано.

Український пілот фінішував шостим у загальному заліку Формули-4 та став найкращим серед новачків

Серед усіх гонщиків українець фінішував восьмим, хоча стартував з одинадцятої позиції.

@Pilot_Bondarev Great to see you finish 8th in the final Misano race for Italian F4 championship, 2nd in rookies. Keep working at it. See you for the next round @WilliamsRacing — Williams Supporters #WeAreWilliams (@WilliamsSupport) May 5, 2025

Після чотирьох заїздів першого етапу Формули-4 Бондарев йде десятим в загальній таблиці та перебуває на четвертому місці в заліку новачків сезону.

Команда українця Prema Racing впевнено тримає лідерство в Кубку конструкторів з грандіозним відривом у понад 100 очок від другого місця.

Наступний етап Формули-4 відбудеться з 24 по 25 травня.

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