Збірні Болгарії та США провели поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з волейболу серед чоловічих команд. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/4 фіналу

США – Болгарія – 2:3 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15)

Американці з самого початку заволоділи лідерством у першому сеті та здобули перемогу 25:21. У другій партії Болгарія мала невелику перевагу за очками, але їхнім суперникам вдалося перехопити ініціативу та виграти розіграш.

Втім, Болгарія провела напрочуд сильну третю чверть, здобувши перемогу з різницею у 8 балів. Наступна партія проходила у запеклій боротьбі, під час сету лідер змінювався декілька разів, але Болгарія все ж змогла перевести гру на тай-брейк.

У вирішальному розіграші болгари одразу вийшли вперед та втримали свою перевагу – 15:13. В підсумку Болгарія здобула перемогу та вперше за 19 років вийшла у півфінал чемпіонату світу з волейболу. У наступній стадії турніру ця команда зіграє проти збірної Чехії.

