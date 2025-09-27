Збірні Болгарії та Чехії провели півфінальну зустріч чемпіонату світу 2025 серед чоловіків. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, півфінал

Чехія – Болгарія – 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25)

Болгарська команда здобула заслужену перемогу над чеською командою та вперше з 1970 року вийшла у фінал планетарної першості. Тоді "леви" на домашньому чемпіонаті у вирішальному поєдинку програли збірній НДР у п’яти сетах.

Поєдинок Чехії та Болгарії за путівку в фінал поточного чемпіонату розпочався на користь болгар – вони виграли стартовий сет, потужно провівши його ключові завершальні розіграші. Чехи відповіли перемогою у другій партії, яку відіграли мобільніше за суперників. Дві наступні партії залишилися за болгарською командою, хоча чехи чинили великий опір, але були трошки гіршими в атаці.

Найкращим гравцем у складі збірної Болгарії став догравальник Александар Ніколов. Він приніс своїй команді 31 очко.

У фіналі на болгарську команду чекає або збірна Польщі, або команда Італії, які зустрінуться у другому півфіналі.

