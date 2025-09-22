Команди Болгарії та Португалії провели поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/8 фіналу

Болгарія – Португалія – 3:0 (25:19, 25:23, 25:13)

Болгарія домінувала у першому сеті та мала під його завісу одразу дев'ять сетболів (24:15), але чотири з них віддала португальцям, лише після чого забрала партію собі – 25:19.

Португальська команда у другому сеті зберігала конкурентну спроможність, але знову програла – вирішальне очко болгарам приніс Аспарух Аспарухов, який зіграв ідеально на блоці (25:23).

В третьому сеті волейболістів збірної Болгарії вже було не стримати – вони легко дотисли португальців (25:13) та перемогли у поєдинку.

Найкращим у складі переможців матчу став 21-річний зірковий нападник Александр Ніколов. Він приніс команді загалом 19 очок – 17 в атаці, виконав один ейс та один раз закрив атаку суперників на блоці.

Опонент болгарської збірної по чвертьфіналу визначиться у матчі між командами США та Словенії, який відбудеться у вечірній програмі 22 вересня.

