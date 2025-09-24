Відомий блогер-боксер Джейк Пол та чинний чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Танк Девіс на одному з івентів напередодні очного бою, що запланований на 14 листопада у Маямі, уклади угоду.

Джейк Пол та Джервонта Девіс провели битву поглядів перед боєм – кадри зустрічі одіозних боксерів

Блогер Едін Росс із зали запропонував боксерами ставку розміром у 250 тисяч доларів на переможця поєдинку. Девіс ставку підняв, а Джейк йому відповів. У підсумку американці рукостисканням підтвердили домовленість щодо угоди розміром у 2 мільйони доларів. Цю суму забере переможець бою.

30-річний Джервонта Девіс у березні цього року провів нічийний поєдинок із Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО). Попередньо між цими боксерами була домовленість про реванш 16 серпня, але згодом вона була скасована.

28-річний Джейк Пол влітку цього року виграв одностайним рішенням суддів у мексиканця Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО).

Мейвезер прокоментував майбутній поєдинок Девіс – Пол: "Різниця у вазі величезна"