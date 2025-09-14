Український боксер Сергій Богачук (26-2, 24 КО) провів реванш проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО) на вечорі боксу у Лас-Вегасі (США) з головним боєм між мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) та американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Адамс зі старту поєдинку почав активно пресингувати Богачука. Той здебільшого захищався, а вибухав епізодично. У третьому раунді українець небезпечно зловив американця ударом в обличчя, але завершення не відбулося.

На екваторі бою Сергій помітно домінував, але у захисті не був бездоганним – від Брендона йому періодично прилітало, на що він не завжди вчасно відповідав. Темп поєдинку загалом був невисоким.

У шостому раунді Богачук пропустив потужний боковий, після чого Адамс перехопив ініціативу. Американець став частіше турбувати українця. За таким розкладом сил суперники дійшли до фінального гонга.

Одноголосним рішенням суддів переможцем бою був визнаний Адамс – 99-91, 98-92, 98-92. Богачук вдруге програв американцю, хоча мав статус фаворита.

Serhii Bohachuk shows off his dance moves after eating a big shot from Brandon Adams #CaneloCrawford live on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason pic.twitter.com/3Mt4y6FkvZ — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

