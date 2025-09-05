"У першому поєдинку з ним я не знав про пізні раунди і думав, що моє підборіддя залізне. Він навчив мене, що моє підборіддя не залізне. Мені потрібно було більше рухатися та захищатися. Тепер я це виправив і став кращим. І я дуже щасливий, дуже радий бути частиною цього великого шоу, щоб показати багатьом людям, що я тепер інший.

"Я кращий і сильніший": Богачук зробив зухвалу заяву перед боєм-реваншем з американцем

Перед першим боєм з ним я не мав досвіду восьми раундів, десяти раундів. Я мав лише 17 боїв і 17 нокаутів. Кожен бій тривав максимум шість-сім раундів. Я не знав, як це – пізні раунди. Тепер я двічі провів 12 раундів з Ортісом і Мендоcою, і я знаю, як це – битися довгі раунди. Тепер я інший.

Я вигравав кожен раунд у першому бою, а потім один удар змінив хід бою. Такий вже бокс. Це складно, ти можеш вигравати кожен раунд, а потім отримати один удар – і все. Уперше я не мав досвіду. Я цього не знав. Тепер я це знаю.

Зараз я працюю з Менні Роблесом. Він навчив мене, що потрібно бути готовим від першого до дванадцятого раунду. Кожен раунд ти повинен бути готовим. Це бокс, ти можеш вигравати кожен раунд, а потім отримати один удар, і все. Як у поєдинку з Адамсом, ось так", – сказав Богачук для The Ring.

Нагадаємо, що перший бій між Сергієм Богачуком та Брендоном Адамсом відбувся 4 березня 2021 року. Тоді американець нокаутував українця у 8-му раунді. 13 вересня боксери проведуть бій-реванш.

