Сергій Богачук зустрінеться у реванші з американцем Брендоном Адамсом.

Бій українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (26-2, 24 KO) та представника США Брендона Адамса (25-4, 16 КО) відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі, повідомляє The Ring.

Богачук за очками здолав Фокса в непростому поєдинку – ВІДЕО

Поєдинок українця стане частиною вечора боксу, який буде очолювати бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі між Саулем "Канело" Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Зустріч Богачука з Адамсом стане реваншем – вперше вони билися у 2021 році. Той бій завершився перемогою американця технічним нокаутом у восьмому раунді. Українець програв вперше у кар’єрі.

Сергій Богачук у своєму останньому поєдинку 18 травня цього року виграв за очками у американця Майкла Фокса (24-5, 5 КО).

Непереможний американський боксер назвав ім'я українця, з яким хотів би битися