"Я думаю, що Канело, тому що це не вагова категорія Кроуфорда. Послухайте, Кроуфорд у напівсередній вазі був хорошим боксером. Він був як король. Піднявся до першої середньої – Мадрімов створив йому великі проблеми, розумієте? Зараз він перейшов на дві категорії вище, це занадто.

"Я кращий і сильніший": Богачук зробив зухвалу заяву перед боєм-реваншем з американцем

Я думаю, що він не має такої сили, як Канело. Канело сильніший, Канело потужніший. Перехід на дві категорії вище – це велика помилка, це занадто. Кілька боїв до того він виступав у напівсередній вазі, а зараз друга середня. Для мене це занадто", – сказав Богачук в інтерв'ю Best Womens Boxing Show PERIOD.

Нагадаємо, що поєдинок Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій напівсередній вазі, яким володіє Альварес.

Промоутер Ітауми назвав дату його наступного бою: "Суперником стане хтось із топ-10"