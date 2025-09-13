"Хто перший у P4P? Усик – найкращий. Він два або три рази став абсолютним чемпіоном, він переміг усіх. Хто створив йому проблеми? Ніхто.

Він переміг дуже сильного Гассієва, двічі переміг Джошуа, двічі переміг Ф’юрі, а Ф’юрі – це дуже цікавий і сильний боксер, який переміг Кличка.

Коли я був молодим, Кличко був героєм для мене, я хотів стати таким самим. Джошуа переміг Кличка, Усик переміг Джошуа двічі. Усик дійсно найкращий", – сказав Богачук у коментарі Fight Hub TV.

Нагадаємо, 19 липня Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Своєю чергою Богачук вже сьогодні, 13 вересня, в Лас-Вегасі проведе матч-реванш проти Брендона Адамса у першій середній вазі. Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Альварес-Кроуфорд.

