Боксер Сергій Богачук втратив позиції в рейтингу найкращих боксерів першої середньої ваги за версією WBC.

Після поразки в другому матчі проти Брендона Адамса українець Сергій Богачук (26-3, 23 KO) опинився на восьмому місці в рейтингу WBC серед найкращих боксерів першої середньої ваги.

Богачук боксуватиме на турнірі TKO Boxing – може зустрітися зі своїм кривдником

Рейтинг WBC. Перша середня вага

1. Джарон Енніс (США)

2. Бакарі Самаке (Франція)

3. Кіт Турман (США)

4. Каллум Волш (Ірландія)

5. Еріксон Лубін (США)

6. Брендон Адамс (США)

7. Ермал Хадрібей (Албанія)

8. Сергій Богачук (Україна)

9. Ісраїл Мадрімов (Узбекистан)

10. Уїсма Ліма (Португалія)

До другого бою проти Адамса українець був на першому місці в рейтингу.

Чемпіоном WBC у цьому дивізіоні – американець Себастьян Фундора, а тимчасовим титулом володіє його співвітчизник Верджил Ортіс-молодший.

