Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) отримає ще один шанс заявити про себе.

У 2026 році Богачук буде виступати у боксерській лізі під егідою TKO Boxing. Про це повідомляє Brunch Boxing.

Богачук знову програв Адамсу – українець у Лас-Вегасі не підтвердив свій статус

Крім українця у цих змаганнях братимуть участь американець Брендон Адамс (25-4, 16 КО), ірландський чемпіон WBC Continental Americas Каллум Волш (15-0, 11 КО) та казахстанський боксер Даніяр Єлеусінов (13-0, 8 КО).

До слова, організаторами турніру TKO Boxing є голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та президент UFC Дейна Вайт.

Нагадаємо, що Богачук, Адамс та Волш виступали у андеркарді поєдинку між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Тоді Брендон Адамс переміг за очками Сергія Богачука. Цікаво, що це був вже другий бій між цими боксерами, у 2021 році українець програв Адамсу достроково.

