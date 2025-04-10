Джейк Пол після перемог над ветеранами готовий перейти до боїв зі сучасною елітою боксу.

"Ми з Джошуа плануємо це на 2026 рік. Я розмовляв з Ентоні телефоном. Він набрав мене і сказав: "Я бачив, як ти викликав мене. Давай організуємо це. Давайте зробимо так, щоб це сталося".

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Також ми активно спілкувалися з Джервонтою Девісом. Велися переговори, і все майже готове відбутися, але йому потрібно провести реванш з Ламонтом Роучем, перемогти, а потім ми зможемо повернутися до нашої справи. Ми з Джервонтою точно мали битися", – заявив Пол у коментарі Boxing Social.

Нагадаємо, останнім суперником блогера був 58-річний Майк Тайсон, якого він переміг рішенням суддів у листопаді 2024-го.