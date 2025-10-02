БК Дніпро офіційно припинив боротьбу за вихід в основний раунд Кубка Європи ФІБА. Чемпіон України не зміг пройти кваліфікацію та навіть не потрапив до числа трьох "лакі-лузерів", які отримали другий шанс.

Євроліга оголосила про зміни в правилах – автоматична дискваліфікація за зрив атаки для лави запасних

Команда Дениса Журавльова двічі поступилася румунській Короні Брашов – 69:83 у першому матчі та 64:95 у повторному. Загальна різниця в -45 залишала теоретичний шанс пробитися далі, адже з семи невдах відбирали трьох найкращих. Однак після завершення всіх поєдинків стало зрозуміло, що саме Дніпро показав найгірший результат серед аутсайдерів кваліфікації.

Місця в основному раунді як "лакі-лузери" отримали клуби з інших країн: Прєвідза (Словаччина, -1), Абшерон Лайонс (Азербайджан, -1) та Башкімі (Косово, -17).

Таким чином, єдиний представник України залишає єврокубкову кампанію ще на стартовому етапі, а головний клуб країни зосередиться на виступах у внутрішньому чемпіонаті.

Леброн ризикує пропустити передсезонні матчі Лос-Анджелес Лейкерс через пошкодження – старт НБА через 3 тижні