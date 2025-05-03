БК Дніпро – Київ-Баскет: безкоштовна онлайн-трансляція вирішального матчу золотої серії Суперліги
У суботу, 3 травня, відбудеться поєдинок, в якому визначиться чемпіон баскетбольної Суперліги. Дивіться відео двобою між БК Дніпро та Київ-Баскетом на "Футбол 24+".
Третя дуель між чинним чемпіоном України БК Дніпро та Київ-Баскетом відбудеться в СК Шинник у Дніпрі й розпочнеться о 13:00.
Черкаські Мавпи завоювали бронзу Суперліги, здолавши Рівне – провальна перша чверть поховала віце-чемпіона України
В прямому ефірі матч можна буде переглянути на YouTube-каналі Федерації баскетболу України, або у цій новині на "Футбол 24+".
Нагадаємо, у першому матчі БК Дніпро відкрив рахунок у фінальній серії, здобувши перемогу на домашньому майданчику (89:70). Другий поєдинок завершився неочікуваною перемогою столичного колективу (73:56).
До слова, напередодні Черкаські Мавпи у третьому матчі серії здолали Рівне і стали бронзовим призером Суперліги.
Франківськ-Прикарпаття завоював золото жіночої Суперліги з баскетболу, ставши чемпіоном втретє поспіль