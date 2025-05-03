У суботу, 3 травня, відбудеться поєдинок, в якому визначиться чемпіон баскетбольної Суперліги. Дивіться відео двобою між БК Дніпро та Київ-Баскетом на "Футбол 24+".

Третя дуель між чинним чемпіоном України БК Дніпро та Київ-Баскетом відбудеться в СК Шинник у Дніпрі й розпочнеться о 13:00.

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В прямому ефірі матч можна буде переглянути на YouTube-каналі Федерації баскетболу України, або у цій новині на "Футбол 24+".

Нагадаємо, у першому матчі БК Дніпро відкрив рахунок у фінальній серії, здобувши перемогу на домашньому майданчику (89:70). Другий поєдинок завершився неочікуваною перемогою столичного колективу (73:56).

До слова, напередодні Черкаські Мавпи у третьому матчі серії здолали Рівне і стали бронзовим призером Суперліги.

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