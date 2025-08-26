Колишній чемпіон світу Амір Хан відреагував на можливий бій між Олександром Усиком і Мозесом Ітаумою.

"З ким варто битися Ітаумі? З Хрговічем був би дійсно класний бій, а потім з Паркером.

Усик? Зараз Ітаумі цього не треба, краще зачекати ще 12-18 місяців. Мозесу лише 20 років, це молодий боксер і такий бій може його знищити, зруйнувати упевненість та взагалі кар'єру.

Ніхто не знає, як Ітаума відреагує на поразку, кожен реагує по різному, тож для чого ризикувати?" – цитує Хана SecondsOut Boxing News.

Нагадаємо, 16 серпня Ітаума (13-0, КО 11) нокаутував Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) в першому раунді. 20-річного британця зараз називають одним із найімовірніших кандидатів на бій проти Олександра Усика (24-0, KO 15). Сам українець отримав відтермінування від WBO на обов'язковий захист поясу з Джозефом Паркером.

