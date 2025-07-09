Український суперважковаговик Олександр Усик виходить на пік форми перед повторною дуеллю з Даніелем Дюбуа.

Менш ніж за два тижні Олександр Усик зустрінеться в рингу з британцем Даніелем Дюбуа у матчі-реванші. Український боксер у своїй соцмережах опублікував черговий уривок з тренування.

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У ньому чемпіон ефектно відпрацьовує удари під час бою з тінню. Впевнені та технічні рухи, а також швидкість, координація та реакція натякають на пік форми Олександра.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі. Перший бій між боксерами пройшов 26 серпня 2023 року та завершився достроковою перемогою українця в 9 раунді.

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