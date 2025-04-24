Міжнародна боксерська федерація (IBF) наказала чемпіону світу Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО) протягом 30 днів домовитися про поєдинок з обов'язковим претендентом Дереком Чісорою (36-13, 23 КО), повідомив Ден Рафаель на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

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За інформацією джерела, якщо до 22 травня команди обох боксерів не зможуть узгодити всі розбіжності, буде призначено промоутерські торги. Переможе та сторона, яка запропонує більшу суму. Зазначається, що Дюбуа може спробувати попросити в IBF відстрочку захисту, але поки що невідомо, чи піде на такий крок федерація.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа та чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перебувають на фінальній стадії укладання угоди про бій-реванш, який має відбутися 12 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Цікаво, що раніше WBO теж вимагала від Усика обов'язкового захисту титулу з тимчасовим чемпіоном за цією версією – Джозефом Паркером. Втім організація висловила готовність піти на поступки, якщо сторони домовляться про бій за титул абсолютного чемпіона світу.

До слова, Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні минулого року, коли у 5-му раунді нокаутував екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа. Чісора в лютому здолав шведського боксера Отто Валліна.