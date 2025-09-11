"Флойд Мейвезер битиметься з Майком Тайсоном – це божевілля. Вони обидва вже дуже старі. І вони обидва вже програвали братам Полам. Усі будуть це дивитись. Хто не буде дивитися бій Флойда Мейвезера з Майком Тайсоном? Хочете знати, що станеться? Я вам скажу, що станеться.

Перш за все, очевидно, Флойд Мейвезер і Майк Тайсон просто зірвуть куш, вони отримають чек. І правильно зроблять, бо вони обидва – це йо**ні легенди, які всю кар’єру працювали над тим, щоб створити цей неймовірний бренд, відомий як найкращі бійці у світі.

Мейвезер просто неймовірний боксер. Ймовірно, це найтехнічніший боксер в історії. Якби він захотів, то міг би нокаутувати Майка Тайсона менш ніж за три раунди. Але він цього не зробить, бо поважає Тайсона. Вони просто зірвуть куш – заробляють великі гроші. Респект їм за це. Я вважаю, що це круто. Заробляйте, хлопці.

Але бій буде дуже нудним – не буде жодних справжніх ударів, і ми просто побачимо, як Флойд Мейвезер діє дуже обережно. Бій пройде усю дистанцію, якщо тільки вони не домовляться про якийсь удар по корпусу чи щось подібне", – наводить слова Логана Пола Bloody Elbow.

Варто додати, що виставковий поєдинок між Флойдом Мейвезером та Майком Тайсоном має відбутися навесні 2026 року. Раніше Майк Тайсон поступився одноголосним рішенням суддів Джейку Полу, а у 2021 році Флойд Мейвезер та Логан Пол провели 8-раундовий виставковий бій, в якому не було виявлено переможця.

