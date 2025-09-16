Бій Канело – Кроуфорд переглянуло 41 мільйон людей – менше, ніж два поєдинки
Мегафайт між Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) та Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) зацікавив мільйони глядачів.
Двобій між Кроуфордом та Альваресом на Netflix переглянули понад 41 мільйон глядачів. Про це повідомляє Netfliх. Таким чином, цей бій став найбільш популярним чемпіонським поєдинком серед чоловіків у ХХІ столітті.
Кроуфорд побив Канело, став абсолютом другої середньої ваги та встановив історичне досягнення – ВІДЕО
Втім, бій Канело – Кроуфорд зібрав меншу аудиторію, ніж поєдинок між Майком Тайсоном та блогером Джейком Полом. Той двобій переглянуло 60 млн родин у прямому ефірі на Netflix, а загальна кількість переглядів наживо склала понад 108 мільйонів глядачів.
Крім того, більше людей подивилися чемпіонський поєдинок між Кеті Тейлор та Амандою Серрано, який відбувся в андеркарді бою Тайсон – Пол. Двобій жіночого боксу наживо переглянули 74 млн людей.
Кроуфорд висловився про завершення кар'єри після історичної перемоги над Канело