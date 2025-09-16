Двобій між Кроуфордом та Альваресом на Netflix переглянули понад 41 мільйон глядачів. Про це повідомляє Netfliх. Таким чином, цей бій став найбільш популярним чемпіонським поєдинком серед чоловіків у ХХІ столітті.

Втім, бій Канело – Кроуфорд зібрав меншу аудиторію, ніж поєдинок між Майком Тайсоном та блогером Джейком Полом. Той двобій переглянуло 60 млн родин у прямому ефірі на Netflix, а загальна кількість переглядів наживо склала понад 108 мільйонів глядачів.

Крім того, більше людей подивилися чемпіонський поєдинок між Кеті Тейлор та Амандою Серрано, який відбувся в андеркарді бою Тайсон – Пол. Двобій жіночого боксу наживо переглянули 74 млн людей.

Over 41 million global viewers watched #CaneloCrawford on Netflix, making it the most-viewed men’s championship boxing match this century! pic.twitter.com/4RXR7qyvyU — Netflix (@netflix) September 15, 2025

