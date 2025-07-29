27-річний житель Лас-Вегаса Шейн Тамура здійснив атаку на бізнес-центр, де розташована штаб-квартира НФЛ. Про це повідомляє CNN.

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Відомо про 5 загиблих після нападу, включно зі злочинцем, який скоїв самогубство після інциденту. Це найсмертоносніша стрілянина у Нью-Йорку з 2000 року,

Поліція міста встановила, що Шейн Тамура був завзятим гравцем в американський футбол та мав психічні розлади. Він залишив передсмертну записку, у якій висловлював роздратування керівництвом Національної футбольної ліги та звинувачував їх у своїй травмі голови.

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