"Для мене дзюдо ще не закрита тема. Я просто після Олімпійських ігор ще ніде не виступала. Мене зараз мотивують у моїй кар’єрі такі змагання, як чемпіонат світу та Олімпійські ігри. Чемпіонат світу цього року ми пропустили – у нас політична позиція була не їхати туди. Зараз у нас є тільки міжсезонні турніри, і великих змагань немає. Тому в мене зараз такий більш лайтовий режим.

Я тренуюся, підтримую форму, в мене зараз є час і в футбол пограти. Я зараз намагаюся поєднувати, тому що до основних змагань ще дуже багато часу і поки можна поєднувати все. Олімпіада-2028? Побачимо, це буде аж через 3 роки. Подивимося. В принципі, так, мене варто там чекати", – сказала Білодід в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Дар'я Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2020 з дзюдо. На Іграх у 2024 році Дар'я дійшла до 1/8 фіналу, після чого не виступала. Наразі спортсменка грає у футбол за жіночу команду Металіста 1925.

