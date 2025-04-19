Бронзова призерка Олімпіади-2020 несподівано не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи з дзюдо. Це породило чутки, що 24-річна Білодід вирішила зосередитися на футболі, де робить перші кроки з Металістом 1925. Дар'я особисто розвіяла всі здогадки.

Білодід дебютувала за Металіст 1925 – бронзова призерка Олімпіади долучилась до розгромної перемоги

"Дуже смішно читати ці новини. Особливо "Білодід виключили зі складу збірної України" через футбол. Дорогі ЗМІ, моя відсутність на чемпіонаті Європи з дзюдо ніяк не пов'язана з футболом.

І в футбол я не перейшла. Я була, є і буду дзюдоїсткою. Моя поява у футболі тимчасова. Прошу не додумувати те, чого немає", – написала Білодід у соцмережах.