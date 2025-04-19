Бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід не потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи з дзюдо, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації.

Білодід дебютувала за Металіст 1925 – бронзова призерка Олімпіади долучилась до розгромної перемоги

До складу "синьо-жовтих" увійшло 13 спортсменів, однак не знайшлось місця дворазовій чемпіонці світу. Причина проста – Дар'я не взяла участь у тренувальних зборах напередодні Євро через свою зайнятість у Металісті 1925. До слова, напередодні Білодід дебютувала за жіночу команду харків'ян, вийшовши на заміну в матчі з Ладомиром (6:0).

Склад збірної України з дзюдо:

Артем Лесюк

Назар Вісков

Саїд-Магомед Халідов

Владислав Колобов

Антон Савицький

Яків Хаммо

Євген Балєвський

Анастасія Антіпіна

Анна Олійник-Корнійко

Юлія Курченко

Руслана Булавіна

Христина Гоман

Ольга Цимко

Нагадаємо, Білодід – чемпіонка світу 2018-2019 років та бронзова призерка Олімпіади-2020 (усі нагороди – у ваговій категорії до 48 кг). На континентальному рівні Дар'я ставала чемпіонкою Європи (2017 рік) та переможницею Європейських ігор 2019 року у вазі до 48 кг. У 2024-му здобула золото чемпіонату Європи у ваговій категорії 57 кг.

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