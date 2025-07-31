Біатлоністи з України виступлять у національному чемпіонаті Бельгії
Українські біатлоністи потрапили до елітної компанії учасників.
Відкритий чемпіонат Бельгії з літнього біатлону, на який запрошені, зокрема, біатлоністи з України, відбудеться 15-17 серпня. Про це інформує Федерація біатлону Бельгії.
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Крім українців, участь у змаганнях візьмуть представники Німеччини, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Швейцарії та Польщі.
Втім, поки ще немає офіційних даних щодо того, хто саме з українців буде виступати у Бельгії.
Згідно з наявними відомостями, відомо, що українські біатлоністи Тарас Лесюк і Дмитро Підручний скоро візьмуть участь в змаганнях у Норвегії, а на Віталія Мандзин та Юлію Джиму чекає старт у Німеччині.
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