Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 28) зізналася, що отримала масу позитивних емоцій, описати які словами їй важко.

Костюк з травмою знялась з матчу 1/4 фіналу WTA 1000 проти екс-росіянки

"Важко описати словами відчуття цього тижня. Він закінчився болем, але це також був один із найприємніших і найнасиченіших тижнів, які я провела у турі. Я відчувала себе тут і зараз, живою і нагадала собі, чому я так люблю це.

Було так багато перемог – на корті та поза ним – які означали більше, ніж будь-який результат матчу. Моменти, які залишаться зі мною ще довго після закінчення тижня.

Я залишаю Монреаль з високо піднятою головою і мене переповнюють позитивні емоції. Кожному з вас, хто прийшов, вболівав, підтримував, писав повідомлення – дякую. Без вас усе було б інакше.

Я зроблю все можливе, щоб бути готовою до Цинциннаті. І я вже не можу дочекатися, щоб повернутися сюди через два роки, щоб знову грати перед цією неймовірною публікою", – написала Костюк в Instagram.

Марта Костюк у матчі 1/4 фіналу турніру в Торонто з Єленою Рибакіною (WTA № 12) знялась під час другого сету (1:6, 1:2).

Екс-росіянка відреагувала на дострокову перемогу над Костюк у 1/4 фіналу тисячника: "Ніхто не хоче завершувати матч так"