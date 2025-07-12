Український боксер Денис Берінчик припустив, з ким ще може зійтися Олександр Усик після повторної дуелі з Даніелем Дюбуа.

– Після Дюбуа Усик планує провести ще один бій перед закінченням кар’єри. Проти кого вам було б цікаво подивитися?

– Сашко перемагав всіх найкращих боксерів сучасності – Джошуа, Ф'юрі, Дюбуа. Я б хотів, щоб він вийшов проти найкращого бійця 2025 року, а хто це буде – подивимось. Щоб зустрітися з Сашком, вони повинні провести яскраві поєдинки, а не просто чекати чемпіонського бою.

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– Зараз велику медійну увагу приковує до себе Джейк Пол. Усик навіть говорив, що не проти вийти з ним в ринг. Як думаєте, у Пола є шанси чи проти Сашка взагалі без варіантів?

– Мені було б цікаво подивитися на цей бій. Чи є у Пола шанси проти Усика? Це бокс, а у цьому виді спорту, тим паче у надважкому дивізіоні, може бути lucky punch. Тому не треба недооцінювати жодного суперника, – сказав Берінчик у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, реванш Дюбуа та Усика відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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