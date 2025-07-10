"Я просто звичайна мама вдома. Коли моя 14-місячна донька Белла плаче вночі, я прокидаюся і турбуюся про неї.

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Я вважаю себе в першу чергу мамою, а вже потім тенісисткою. Моїм пріоритетом, безумовно, є родина. Іноді ти усвідомлюєш: "Ого, я граю на Вімблдоні, у мене тут моя родина, моя донька насправді дивиться на мене". Звісно, вона нічого не пам’ятатиме, адже ще нічого не усвідомлює – але все одно це дуже приємне відчуття.

Півфінал проти Іги Свьонтек? Я розроблю план. Мені важливо продумати все перед сном. Коли я засинаю, я переживаю це несвідомо. Це відбувається природно, тоді я можу дещо запам'ятати", – цитує заяву Белінди Бенчіч після перемоги над росіянкою Міррою Андрєєвою BBC.

Додамо, що швейцарська тенісистка хоче стати першою за 45 років тріумфаторкою Вімблдону, яка виграла трав'яний мейджор після народження дитини.

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