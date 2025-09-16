Збірні Бельгії та Італії провели матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 з волейболу, чоловіки, група F

Італія – Бельгія – 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)

Чинний чемпіон світу з волейболу, збірна Італії, несподівано поступилася Бельгії у матчі другого туру ЧС-2025. Італійці зазнали першої поразки на Мундіалі за сім років.

Бельгія добре розпочала гру, здобувши перевагу у 4 очки. Італійці скорочували відставання, але перший сет все ж програли – 23:25. Друга партія проходила у рівній боротьбі, але наприкінці Бельгія зробила ривок у 4 бали та здобула перемогу.

Італія у запеклій боротьбі виграла дві наступні партії та перевела гру на тай-брейк. У вирішальному розіграші бельгійцям вдалося реалізувати матчбол та в підсумку здобути перемогу.

Отже, Бельгія достроково кваліфікувалася у плей-офф ЧС-2025. Італія 18 вересня проведе вирішальний матч за вихід з групи проти збірної України. Гра розпочнеться о 16:30 за київським часом.

