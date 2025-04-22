Олімпійський чемпіон з боротьби, а нині народний депутат Жан Беленюк особисто зустрівся з родиною Кирила Ілляшенка, який відзначився героїчним вчинком після ракетного удару росіян по Сумах 13 квітня.

Хлопчина сам отримав осколкові поранення голови та шиї, однак кинувся допомагати іншим людям вибратися з тролейбуса, який палав. Вчинок Ілляшенка викликав захоплення українців, а Беленюк особисто подякував вихованцю "Факела" – дитячої-юнацької школи з вільної боротьби.

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"Сьогодні мав честь особисто познайомитися з Кирилом Ілляшенком – хлопцем, який у 13 років зробив неймовірно сміливий вчинок, рятуючи людей під час страшної атаки на Суми. Особливо радий був зустрітися з його батьками!



Такий вчинок – не випадковість. Вихованість, внутрішня сила й мужність – результат великої праці батьків і загартування на килимі. Виховання і спорт – це ті основи, з яких виростають люди, здатні змінювати світ навколо. І приклад Кирила – найкраще тому підтвердження", – написав Беленюк в соцмережах, прикріпивши фото зі сім'єю Ілляшенків.

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