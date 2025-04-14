Олімпійський чемпіон з боротьби, а нині народний депутат Жан Беленюк відреагував на інтерв’ю гімнаста Іллі Ковтуна, який публічно підтвердив намір змінювати український паспорт на хорватський.

"Головне, щоб Ілля не зіткнувся з ситуацією, як російський борець Рамазанов, якого навіть ніхто не приїхав зустрічати в аеропорту Софії (наразі він представляє Болгарію), після завойованої ним золотої медалі на чемпіонаті Європи.

"Люди тут раділи моїй медалі більше, ніж в Україні": Ковтун вперше пояснив рішення змінити громадянство

А так… Що можу сказати – час Іллі робити нові тату, тепер вже з символікою Осієка", – написав Беленюк в особистому Telegram-каналі.

Нагадаємо, 17 січня з'явилась інформація, що срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева-Надюк подали документи на прийняття спортивного громадянства Хорватії. Саме там гімнаст разом із тренеркою готувались до змагань в Парижі упродовж 2024 року. Сьогодні (14 квітня) Ковтун дав інтерв'ю хорватському ЗМІ, у якому вперше сам публічно підтвердив свій намір змінити паспорт.