Стали відомі народні обранці, які підтримали законопроєкт №13533 про відновлення незалежності антикорупційних органів.

У голосуванні брав участь 331 депутат, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради. Законопроект підтримали декілька представників спорту, зокрема олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, стронгмен Василь Вірастюк, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, президент футбольного клубу Епіцентр та голова Федерації важкої атлетики Олександр Герега.

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Варто відзначити, що президент Федерації біатлону України Іван Крулько під час голосування мав статус "відсутній". Пізніше він виступав на засіданні Верховної Ради.

Нагадаємо, попередній законопроект підпорядкував НАБУ та САП Офісу генпрокурора. Під час голосування за цю ініціативу народні депутати Беленюк, Вірастюк, Саладуха, Суркіс, Герега та Крулько проголосували "За".

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