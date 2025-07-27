Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, а також чинний депутат Жан Беленюк відреагував на слова президентки МОК Кірсті Ковентрі щодо участі Росії та Білорусі на Олімпіаді-2026.

Раніше очільниця Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі раніше припустила, що російські та білоруські спортсмени зможуть отримати право на участь в Олімпійських іграх-2026. Своєю думкою щодо цього поділився Жан Беленюк.

Президентка МОК припустила участь росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2026

"Кажуть, "спорт поза політикою". Мабуть, ракети теж "поза політикою". І геноцид – просто "інша точка зору". Але дозвольте нагадати: прапор – це не тканина. Це символ. А "нейтральний" прапор над росіянами – це символ байдужості світу до чужого болю", – написав Беленюк на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України російським та білоруським спортсменам заборонили брати участь на міжнародних змаганнях під своїми прапорами. Утім, з 2024 року окупанти намагаються просунути ідею щодо послаблення цих санкцій. Додамо, що зимова Олімпіада пройде з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії.

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