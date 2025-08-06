Чинний народний депутат України Жан Беленюк не забуває про свої спортивні успіхи. На своїй сторінці в Facebook він пригадав тріумф на Олімпіаді-2020.

Магучіх відзначила річницю золота Олімпіади: "Мить, яку запамʼятовуєш не тільки ти, але і вся країна"

"Чотири роки тому…Мрія, що стала реальністю. Дякую всім, хто був зі мною в цій подорожі!" – написав Беленюк.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2020 відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу. Золота медаль в Токіо залишається єдиною у кар'єрі Беленюка на Олімпіадах. У 2016 Жан завоював срібло, а у 2024 йому підкорилася бронза.

Беленюк, Суркіс та Вірастюк проголосували за відновлення незалежності НАБУ і САП – депутати змінили своє рішення