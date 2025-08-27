"Мені подобаються наші журналісти та критики, які невгамовно виставляють свою думку або "додумку". Цікавий подкаст вийшов від людей, яких я поважала і вважала друзями, які були поряд в щасливі моменти...

Бех-Романчук намагалася оскаржити провалений допінг-тест висновком лікарів – Волочай пояснив, чому не вийшло

Якщо у вас є бажання придумувати або займатися цими здогадками, будь ласка, ваше право. Але не треба розповідати, що я зробила, а що ні. Я зробила все можливе. І ви не знаєте, через що я проходила цей рік, а особливо останні місяці.

І інтерв’ю я даю тоді, коли зможу це зробити за своїм станом здоров’я. Бо знаєте, є у житті важливіші речі, ніж спортивна кар’єра", – написала Бех-Романчук у своєму Instagram.

Раніше коментатор Віталій Волочай висловився щодо дискваліфікації спортсменки та заявив, що вона його заблокувала. Нещодавно Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Бех-Романчук відреагувала на свою дискваліфікацію за допінг: "Мені доводиться робити важкий вибір"