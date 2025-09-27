Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук заявила, що планує своє подальше життя після дискваліфікації, але з активною спортивною кар’єрою вона вже завершила.

Бех-Романчук покинула статутні органи Федерації легкої атлетики України

"Всі ці випробування в якійсь мірі дали мені зрозуміти все-таки, що можна жити далі, що може бути зовсім інше життя, що воно може бути нічим не менш прекрасне, ніж спортивна кар’єра, що це просто був певний період життя, який ти прожив.

Я дуже вдячна за свою кар’єру. Вона була складна, але я її все одно вважаю успішною, бо для мене вона була успішна. Вона мені принесла дуже багато позитивних емоцій і тих мрій, які з’являлися з часом, про які я не мріяла в дитинстві.

Чи можна заявити, що закінчую кар’єру? Мені важко це сказати, (але) так. Тому що я чудово розумію, що я ще все-таки в тому стані, що я задаюся запитанням: чи готова я далі поборотися? І це більше пов’язано навіть не з якоюсь там силою волі, а більше з внутрішнім розумінням того, що через 5-10 років я хочу сама собі сказати, що я зробила все можливе. А не картати себе за те, що я здалася і опустила руки – це не про мене.

Так, мені важко. Так, це все впливає, воно не може не впливати. Але не дивлячись на це все, я все-таки намагаюся бути тією людиною, яка шукає позитив у тому, що відбувається. Тобто певні події спричинили ті події, які є зараз.

Я сама собі сказала таку річ: одні двері закрилися для того, щоб відкрилися інші. І, можливо, ми врешті-решт завагітніли завдяки тому, що дитині з’явилось місце в нашому житті, що інші речі відійшли на задній план, що я перестала хвилюватися за свою спортивну кар’єру, перестала думати, що буде далі, хто я, що я, чим я буду.

Я просто стала жінкою, яка просто хоче жити, хоче радіти життю. І, напевно, завдяки таким моментам я стала тою, ким я є зараз. Я змінила своє відношення до певних речей, і в моєму житті з’явилося місце для дитини. Вона прийшла тоді, коли я врешті-решт була до цього готова, а не тоді, коли в тебе шапка на голові горить і ти думаєш, що робити далі.

Все буде добре, життя на цьому не закінчується. В мене є зараз моя основна ціль, і я хочу насолоджуватися цим періодом. Я неодноразово говорила, що якщо це була така ціна моєї щасливої сім’ї – добре, я б її заплатила знову і знову. Бо я постійно говорила в своїх інтерв’ю, що для мене сім’я – понад усе", – розповіла Бех-Романчук в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Бех-Романчук повідомила про вагітність у зворушливому дописі: "Ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко"