Українська чемпіонка Марина Бех-Романчук поділилася радісною новиною – титулована легкоатлетка чекає дитину.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася важливою подією у своєму житті – спортсменка повідомила, що чекає на дитину.
"Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалось, що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного, ми за декілька днів дізнаємось про тебе. Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко", – написала Бех-Романчук у Instagram.
Бех-Романчук – одна з найуспішніших українських легкоатлеток останнього десятиліття. Вона брала участь у трьох Олімпіадах – 2016, 2020 та 2024 років, двічі ставала чемпіонкою Європи (2021, 2022) та завойовувала срібні медалі чемпіонатів світу (2019, 2023).
Її чоловік – відомий український плавець Михайло Романчук, чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор і світових першостей. Разом вони вважаються однією з найуспішніших спортивних пар України.
Нагадаємо, 19 серпня Athletics Integrity Unit оголосила про дискваліфікацію Марини Бех-Романчук на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Спортсменка свою провину не визнала, а Федерація легкої атлетики України виступила на її захист і підтримала 29-річну українку.
