Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася важливою подією у своєму житті – спортсменка повідомила, що чекає на дитину.

Бех-Романчук покинула статутні органи Федерації легкої атлетики України

"Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалось, що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного, ми за декілька днів дізнаємось про тебе. Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко", – написала Бех-Романчук у Instagram.

Бех-Романчук – одна з найуспішніших українських легкоатлеток останнього десятиліття. Вона брала участь у трьох Олімпіадах – 2016, 2020 та 2024 років, двічі ставала чемпіонкою Європи (2021, 2022) та завойовувала срібні медалі чемпіонатів світу (2019, 2023).

Її чоловік – відомий український плавець Михайло Романчук, чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор і світових першостей. Разом вони вважаються однією з найуспішніших спортивних пар України.

Нагадаємо, 19 серпня Athletics Integrity Unit оголосила про дискваліфікацію Марини Бех-Романчук на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Спортсменка свою провину не визнала, а Федерація легкої атлетики України виступила на її захист і підтримала 29-річну українку.

Магучіх, Дорощук та інші: чого варто чекати від українців на ЧС-2025 з легкої атлетики