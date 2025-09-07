Марина Бех-Романчук відтепер не входить до складу Ради та Комісії розвитку Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, як повідомив офіційний сайт організації, покинула склад Ради й Комісії розвитку за власним бажанням та "у звʼязку з неможливістю подальшого перебування у складі статутних органів ФЛАУ".

Крім того, Бех-Романчук звернулася до Федерації легкої атлетики Хмельницької області щодо складання повноважень президентки організації.

Нагадаємо, у серпні цього року Бех-Романчук отримала 4-річну дискваліфікацію через вживання допінгу, а саме – тестостерону. Марина свою провину не визнала та не погодилася з рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства (AIU).

