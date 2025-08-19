Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук дізналася термін своєї дискваліфікації за позитивний допінг-тест, який виявив у її організмі заборонений тестостерон.

Бех-Романчук відсторонена на чотири роки – до травня 2019-го. Про це повідомила незалежна організація Athletics Integrity Unit, яка займається боротьбою з допінгом та іншими формами етичних порушень у легкій атлетиці.

У травні цього року стало відомо, що допінг-тест виявив в організмі у Бех-Романчук тестостерон, що є порушенням статей 2.1 і 2.2 Антидопінгового кодексу.

Результати Марини Бех-Романчук, починаючи від 7 грудня 2024 року анульовані.

Українська спортсменка, ВАДА та Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) мають право оскаржити рішення Athletics Integrity Unit в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

