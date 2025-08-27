"Головне для мене – це один великий пункт, в якому написано було, що атлет або атлетка для вживання якихось медичних препаратів щодо лікування чи якихось інших медичних процедур має отримати затверджений WADA Medical Exemption, тобто висновок лікаря, який дозволяє тобі приймати деякі ліки.

І це абсолютно нормальна історія в спорті, коли є люди, які лікуються від епілепсії, від астми, онкозахворювання – вони приймають деякі препарати. Вони йдуть до лікарів, їм виписують дозвіл, що вони мають отримати ці препарати, бо це важливо для їхнього здоров’я. Ці документи подаються в WADA, і тоді ти приймаєш препарат, який може бути частково забороненим.

Це нормальна історія. Це відбувається постійно. Ми так розуміємо, що в цьому репорті це було вказано не просто так. Себто, наскільки я розумію, Марина пробувала довести, що в неї був медичний висновок на приймання чогось, але його в неї не було. Я не знаю", – сказав Волочай в ефірі Суспільне Спорт.

Також Віталій заявив, що Бех-Романчук його заблокувала, тому він не може поставити їй питання щодо цієї ситуації. Нещодавно легкоатлетка отримала чотири роки дискваліфікації за провалений допінг-тест.

