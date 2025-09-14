Український форвард Десмонд Йяму став гравцем основи баскетбольного клубу Баварія, про що повідомила прес-служба мюнхенців.

18-річний Йяму вже давно знаходиться у системі Баварії, а зараз тренується з основним складом клубу. Попередній сезон-2024/25 українець нігерійського походження провів у другій команді Баварії, яка виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Німеччини. Десмонд зіграв у 20 матчах, набирав у середньому 8,1 очка, робив 5,7 підбирання та 1,2 передачі. Також Йяму став чемпіоном Німеччини U-19.

Влітку цього року Десмонд Йяму грав зі збірною України на Євробаскеті U-20 в дивізіоні А. Він взяв участь у семи матчах, набирав у середньому 5,6 очка, робив 5,7 підбирання та 0,7 передачі.

