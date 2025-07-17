Трагедія сталася в Порто-Сант-Ельпідіо поблизу міста Фермо (Італія). 56-річний Баумгартнер літав на дельтаплані, однак під час польоту йому стало погано, він втратив контроль над апаратом та розбився насмерть, повідомляє La Repubblica.

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Після свого останнього польоту австрієць впав у басейн прибережного курорту, вдаривши молоду жінку, яка отримала травми. За інформацією ЗМІ, після падіння чоловік одразу втратив свідомість. Для Баумгартнера викликали авіацію задля екстреного транспортування до лікарні, однак його так і не посадили в гелікоптер, бо в нього зупинилося серце.

Австрійський спортсмен проводив відпустку в Італії разом з родиною. Незадовго до смерті він викладав світлини з відпочинку у своїх соцмережах.

Фелікс Баумгартнер увійшов в історію завдяки своєму стрибку зі стратосфери 14 жовтня 2012 року. Тоді австрієць стрибнув з висоти 38 969 метрів та встановив три світові рекорди – найбільшу висоту, досягнуту пілотованою повітряною кулею, рекордний стрибок з найвищої висоти у вільному падінні та рекордну швидкість у вільному падінні (1357,6 км/год). Приблизно на 45-й секунді швидкість польоту Баумгартнера перевищила швидкість звуку. Пряму трансляцію історичного стрибка наживо переглянули понад 8 млн людей, що також є рекордом.

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