"У нього є всі шанси. Дюбуа – великий боєць, він на коні, провів чудовий бій з Ентоні Джошуа. Ей Джей завдав йому травму і бій був на межі, поки Даніель не завдав того удару. У нього є ця сила нокауту.

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Цього разу він доб'ється свого з Усиком, бак якого двічі спустошив Циганський король. Чи відповідний цей час для Дюбуа? Я думаю, що так. Я ставлю на нього", – цитує Ф'юрі-старшого Seconds Out.

У серпні 2023 року Усик і Дюбуа провели перший бій – його достроково в 9-му раунді виграв Олександр, якому в п'ятому раунді британець завдав відвертого удару нижче пояса. Реванш боксери проведуть 19 липня в Лондоні на Вемблі.

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